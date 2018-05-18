Путин и Меркель на одном "потоке"

Стороны продемонстрировали на удивление схожие позиции по международным вопросам, особенно в свете давления Вашингтона на Берлин и недавнего демарша Дональда Трампа, решившего в одностороннем порядке вывести США из ядерной сделки с Ираном.

Дружба несмотря на разногласия

"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией. Да, иногда между нашими странами возникают разногласия, причем очень серезные, которые влияют на двусторонние отношения, торговлю. Но я убеждена, что для урегулирования этих разногласий, нам просто необходимо поддерживать диалог", - заявила Меркель по итогам встречи.

Что касается и конфликта на Украине. В этой связи Меркель и Путин договорились продолжить контакты в нормандском формате. Поручение дипломатическим ведомствам России и Германии предметно проработать вопрос об учреждении миссии ООН в Донбассе стало одним из главных результатов сочинской встречи.

На одном "потоке"?

Особое внимание Путин и Меркель уделили энергетическому сектору. На этой неделе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп пытался убедить канцлера ФРГ отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток - 2".

Эта ветка проляжет по дну Балтийского моря и напрямую свяжет Россию и Германию в дополнение к уже существующему газопроводу "Северный поток". Данный факт вызывает резкое недовольство стран-транзитеров - в первую очередь, Украины и Польши.

"Мы всегда относились к этому проекту ("Северный поток - 2") как к исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда, изначально, занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов", - сказал Путин.

По его словам, после запуска "Северного потока - 2" "не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину". Президент РФ добавил, что эта тема обсуждалась на встрече с Меркель в Сочи.