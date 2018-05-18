Популизм по-итальянски

Новое итальянское правительство будет популистским: "Движение 5 звёзд" Луиджи Ди Майо и "Лига Севера" Маттео Сальвини заявили, что урегулировали все вопросы и представили политическую программу кабинета на голосование своим однопартийцам. После голосования план - если его одобрят - будет представлен президенту Италии Серджио Маттарелле. С кандидатурой премьер-министра Ди Майо и Сальвини пока не определились.