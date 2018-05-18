Новое итальянское правительство будет популистским: "Движение 5 звёзд" Луиджи Ди Майо и "Лига Севера" Маттео Сальвини заявили, что урегулировали все вопросы и представили политическую программу кабинета на голосование своим однопартийцам. После голосования план - если его одобрят - будет представлен президенту Италии Серджио Маттарелле. С кандидатурой премьер-министра Ди Майо и Сальвини пока не определились.
Популизм по-итальянски
Популизм по-итальянски
Согласованная программа предусматривает пересмотр бюджетных правил Евросоюза и отмену экономических санкций в отношении России, а также отказ от непопулярной пенсионной реформы, повышавшей возраст выхода на заслуженный отдых.
Аналитики полагают, что первое среди стран-основателей ЕС популистское правительство создаст опасный прецедент для всего содружества.