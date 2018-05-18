Новый стандарт в защите данных

У Яна Альбрехта особая миссия. Немецкий евродепутат от партии "зеленых" и заместитель председателя Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, он руководит разработкой нового постановления по защите персональных данных, которое будет опубликовано до конца этого месяца.

Общеевропейский регламент по защите данных - крупнейший пакет таких мер за последние 20 лет. Они ограничивают способы сбора, хранения и использования персональных данных людей компаниями.

Эти данные включают в себя имена, фотографии, адреса электронной почты и сообщения в социальных сетях. Пользователям будет проще получить доступ к собранным о них данным. А организации будут четче понимать, когда им необходимо получать разрешение клиентов.

В документе предусмотрены штрафы в размере до четырех процентов от годового мирового дохода компаний, для некоторых - это миллионы евро. Итак, после недавних скандалов с использованием персональных данных, насколько хорошими будут новые правила для бизнеса и для граждан?

Деймон Эблинг, euronews: "Ян Филипп Альбрехт, спасибо, что пришли к нам на "Глобальный диалог". Торговлю персональными данными и информацией называют новым нефтебизнесом 21-го века, на котором крупные игроки зарабатывают огромные деньги. Насколько вы согласны с таким сравнением?"

Ян Альбрехт, немецкий депутат ЕП от партии "зеленых": "Я бы сказал, что сравнение данных и нефти - не совсем точное, потому что тут есть различия. Однако в этом есть и доля правды. На фоне того, как нефть исчезает из нашей промышленной модели, мы все больше и больше занимаемся бизнес-моделями, основанными на данных. Многие инновационные проекты основаны на эксплуатационных данных. Это могут быть персональные данные или неперсональные данные, но это, конечно, влияет на жизнь каждого человека".

Деймон Эблинг, euronews: "Постановление по защите данных, о котором мы говорим, кажется отличной идеей для всех нас. Но за те годы, когда вы работали над этими правилами, вы столкнулись с некоторым сопротивлением, не так ли?"

Ян Альбрехт: "Да, было много эмоций. Одни хотели бы, чтобы регулирование было не слишком жестким, другие - наоборот. Но я думаю, что в итоге мы получили неплохой компромисс, если не сказать беспроигрышный. Потому что мы создаем высокий уровень доверия для граждан в диджитализации, в новых продуктах и технологиях, которые могут быть очень интересными, но также очень рискованными. С другой стороны, мы создаем одноуровневое игровое поле для общих стандартов, а не 28 различных стандартов. Мы также создаем возможности для использования данных в будущем, и это важно".

Деймон Эблинг, euronews: "Возьмем среднего пользователя в ЕС. Он ежедневно на смартфоне или компьютере проверяет свои электронные письма, публикует сообщения в социальных сетях и просматривает различную информацию. Каким образом при этом используются его данные?"

Ян Альбрехт: "Весьма хаотично. У нас и раньше было много разных правил, касающихся использования персональных данных, информирования клиентов и уважения их прав. Много лет существуют и правила защиты этих данных, но на деле они практически не учитывались, особенно в интернете".

Деймон Эблинг, euronews: "Не могли бы вы привести пример того, как теперь будут использоваться наши данные в социальных сетях, в соответствии с этими новыми правилами. В чем отличие? Какие дополнительные меры защиты мы получим?"

Ян Альбрехт: "Важнейший шаг вперед для потребителей - это обеспечение большей прозрачности. Так что, если я использую личные данные потребителя, я должен убедиться, что он знает, что именно я использую, в каких целях, что я передаю эту информацию другому человеку и так далее. Это важно, потому что иначе не будут соблюдаться фундаментальные права человека, такие как право доступа к данным или право на их удаление. И, да, сейчас придется уделить некоторое внимание объяснению того, что вы делаете с этими данными".

Деймон Эблинг, euronews: "Мы слышали, что Facebook меняет правила, так что неевропейские пользователи не будут подпадать под это новое постановление. Конечно, у Facebook есть международная штаб-квартира в Ирландии. Но предприятия попытаются уклониться от правил, не так ли? И как этому помешать?"

Ян Альбрехт: "По крайней мере, в Европейском Союзе они больше не смогут уклониться от этого. То, что Facebook говорит, что его бизнес в Аргентине не подпадает под действие закона ЕС, показывает, что законодательство ЕС теперь имеет силу, поэтому они переезжают за границу с этими услугами. Но я также считаю, что мы скоро увидим, что потребители в Аргентине или в США будут удивлены, если Facebook скажет им - мы готовы обеспечить неприкосновенность частной жизни для европейцев, но не для вас. Я не думаю, что это продлится долго".

Деймон Эблинг, euronews: "Эти новые правила предъявляют новые требования к компаниям в том, что касается получения нашего согласия. Но это не обязательно сокращает объем данных, которые они собирают, не так ли?"

Ян Альбрехт: "Мы должны быть уверенными в том, что персональных данных о нас собирают и обрабатывают не больше, чем это необходимо".

Деймон Эблинг, euronews: "Но вы думаете, что новые правила сократят объем данных, которые они собирают?"

Ян Альбрехт: "Я думаю, что люди будут лучше контролировать ситуацию, чтобы урезать этот поток данных".

Деймон Эблинг, euronews: "Многие люди не читают то, что написано мелким шрифтом в сети. Когда они хотят просто что-то посмотреть, то нажимают "ОК". Как вы учли это? Ведь люди по-прежнему не всегда будут читать мелкий шрифт и, возможно, продолжат нажимать эту кнопку, а их данные, возможно, продолжат использоваться так, как они не хотели бы?"

Ян Альбрехт: "Дело в том, что если есть такой ответ, то я уже мало во что смогу вмешаться".

Деймон Эблинг, euronews: "Должны ли люди быть более ответственными?"

Ян Альбрехт: "Думаю, да. Ни один закон не может защитить их от самих себя. Поэтому, если я отдаю кому-то свои данные, я буду не защищен. Но, когда я знаю, что я могу контролировать свои данные, я должен это делать. Мы должны пользоваться нашими правами".

Деймон Эблинг, euronews: "Существует ли риск того, что это может нанести ущерб экономике Европы с точки зрения рабочих мест и бизнеса, может привести к их сокращению из-за этих строгих правил? Это большая проблема?"

Ян Альбрехт: "Я так не думаю. Многие компании в мире, помимо Facebook, решают приспособить свои стандарты к европейским, потому что, если они будут чувствовать себя хорошо здесь, у них все будет прекрасно повсюду. Поэтому мы экспортируем нашу модель конфиденциальности и защиты данных. И те компании, которые уже придерживаются этих правил в Европе, получат очень важное преимущество в других местах, продавая свою продукцию в качестве хорошей альтернативы Facebook и другим".

Деймон Эблинг, euronews: "Но вы делаете их жизнь более бюрократичной, ведь реализации этих новых правил стоит им немало?"

Ян Альбрехт: "Чтобы вводить новые правила, гармонизируя их в Европейском союзе и заменяя ими национальные правила, вам всегда нужно приспосабливаться".

Деймон Эблинг, euronews: "Недавние скандалы с данными показали, насколько мы, как граждане ЕС, в этом плане уязвимы. Почему эти правила не были введены намного раньше? Компании давно этим пользуются?"

Ян Альбрехт: "Да, правила защиты данных не соблюдались годами, потому что существовали лазейки. Где-то власти были очень слабыми, как в Ирландии, и некоторые компании просто прятались там".

Деймон Эблинг, euronews: "Но почему ЕС такое позволял?"

Ян Альбрехт: "Потому что это была всего лишь директива, которая позволяла государствам-членам применять закон по-разному. И компаниям было достаточно дать задание юридическому отделу выяснить, где существуют такие лазейки. Мы должны были это прекратить".

Деймон Эблинг, euronews: "Если смотреть в будущее, вы думаете, что другие страны примут эти правила? Например, Америка?"

Ян Альбрехт: "68 или 69 процентов американских потребителей требуют введения такого регламента, как наш, так что это серьезное давление".

Деймон Эблинг, euronews: "Но есть ли политическая воля?"

Ян Альбрехт: "В Конгрессе на столе разные предложения, поэтому дебаты еще не закончены. Напротив, они только начинаются. А мы первыми устанавливаем настоящий новый стандарт на планете".