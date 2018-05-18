Сектор Газа: убийства или защита?

Доказательств того, что Израиль пытался избежать жертв среди палестинцев, протестующих на границе сектора, недостаточно. Об этом заявил в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. По его словам, "действия протестовавших сами по себе, по всей видимости, не представляли немедленной угрозы для жизни или смертельных ранений, что оправдывало бы применение летальных средств".

"Сообщается, что в понедельник лишь один израильский солдат получил лёгкое ранение брошенным камнем. Убийства в результате незаконного применения силы оккупирующей державой может также представлять собой умышленное действие, что является серьёзным нарушением 4-ой Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время", - сказал аль-Хусейн, обратившись с призывом в властям Израиля "прекратить оккупацию палестинских территорий".

Протесты в связи с инцидентом на границе Сектора Газа прошли во многих мусульманских странах, одни из самых многочисленных - в Турции. Израиль заявил, что его военные действовали законно и правильно, защищая суверенитет своей страны и предотвратив массовый прорыв палестинцев через границу. Власти еврейского государства утверждают, что большинство убитых палестинцев были членами радикальной группировки ХАМАС.

На своей специальной сессии в пятницу Совет ООН по правам человека постановил создать независимый механизм по расследованию событий в Газе и вероятных военных преступлений. "За" проголосовали 29 государств, "против" высказались Австралия и США, 14 стран воздержались.

Израиль отверг решение о международном расследовании событий в секторе Газа и заявил, что проведет проверку силами собственной юридической системы. "Совет ООН по правам человека еще раз показал себя органом с автоматическим антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд. Результаты работы следственной комиссии… известны заранее и заложены в тексте самой резолюции", — говорится в заявлении израильского МИДа. А постпред Израиля в ООН Авива Раз Шечтер обвинила партию ХАМАС в провокациях и использовании мирных жителей в качестве живого щита.