ЕС защищается от санкций США против Ирана

"Зелёный свет" этим действиям был дан на неформальной встрече лидеров ЕС в Софии. Сегодня Европейская комиссия предприняла шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иран и продемонстрировала приверженность Европейского союза сделке по ядерной программе Ирана - Совместному всеобъемлющему плану действий ( JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action ).

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал: «В Софии мы увидели демонстрацию европейского единства. Пока иранцы выполняют свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире. Но американские санкции не будут безобидными. Поэтому наша обязанность, обязанность Еврокомиссии и Евросоюза, сделать все возможное, чтобы защитить наш европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия".