Чилийская епархия подала прошение об отставке в полном составе

Прошение о коллективной отставке подали в пятницу Папе римскому Франциску епископы Чили. Иерархи заявили, что вверяют судьбу в руки понтифика, которому предстоит решить, кто из 34 епископов сохранит свой пост.

Решение, прозвучавшее как гром среди ясного неба, они приняли после встречи с Франциском в четверг вечером. На ней, как сообщается, глава Римской католической церкви пообещал чилийской епархии "серьезные краткосрочные и долгосрочные изменения" с целью "восстановить справедливость" в связи с непрекращающимися обвинениями чилийских католических священников в педофилии и укрывательстве виновных.

Джорди Бартомеу, папский посланник в Чили, которому было поручено вести расследование, так прокомментировал случившееся: "Да, мы переживаем нелегкий момент - причем в целом для католической церкви, не только для чилийской епархии. Думаю, факт того, что в Ватикане собрали всю епархию, говорит сам за себя. Тем не менее, следует соблюдать сдержанность, делая заключения, поскольку на наших глазах творится история".

Скандал омрачил поездку понтифика в Чили в начале года. В частности, Франциск сделал неосторожное заявление о том, что вина епископа, обвиняемого в укрывательстве священника-педофила, не доказана. Уже в самолете на обратном пути в Рим Папе пришлось оправдываться, что он не хотел "затронуть чувства" жертв священников-педофилов, на основании свидетельств которых строилось обвинение.