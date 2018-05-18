К алтарю с принцем Чарльзом

Невесту принца Гарри Меган Маркл поведет к алтарю отец жениха принц Чарльз. Кенсингтонский дворец сообщил, что актриса сама обратилась с этой просьбой к его королевскому высочеству. "Принц Уэльский рад возможности принять госпожу Маркл в королевскую семью подобным способом", - было написано в коммюнике.

Ранее выяснилось, что отец Меган Томас Маркл не сможет присутствовать на свадьбе, поскольку недавно перенес операцию на сердце. Еще по одной версии, мужчина не захотел ехать в Виндзор из-за скандала с продажей фотографий. СМИ сообщали о том, что Томас Маркл принял участие в постановочной съемке. На кадрах было показано, как мужчина готовится к свадьбе дочери. По некоторым утверждениям, Маркл получил за эту съемку деньги.