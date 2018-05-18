MeToo в Каннах

Движение #MeToo - в центре особого внимания представителей киноиндустрии. "Золотой Глобус", "Оскар", а теперь и Каннский фестиваль – сейчас ни на одном кинофоруме эта тема не остается в стороне.

Кэйт Киннинмонт, Women in Film and TV: "К женщинам всегда относились как к предмету. Есть те, кто думают, что женщина не может быть красивой и умной одновременно. Но женщины больше не хотят быть похожими на Мэрилин Монро, они не хотят появляться перед камерой в каком-то детском образе. Мы не можем просто взять и поместить женщину в ящик, чтобы другие ею манипулировали. Эти времена уже прошли".

Продюсер Харви Вайнштейн был постоянным гостем Каннского фестиваля. Но в этом году его сменили сторонники движения #MeToo. Организаторы киносмотра тоже не оставили эту тему без внимания. В составе жюри на нынешнем фестиваля больше женщин, чем мужчин. Такое происходит лишь в третий раз за всю историю киносмотра. Но когда речь заходит о списке режиссеров, то здесь доминирование мужчин по-прежнему очевидно.

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Белль Донати, euronews: "Когда вы просматриваете список фильмов, представленных на этом фестивале, то видите, как много здесь мужских имен. И действительно, лишь три фильма из 21, претендующего на "Золотую Пальмовую ветвь", был сняты женщинами".

Директор фестиваля Тьерри Фремо объясняет это тем, что выбор не так велик: режиссеров-женщин меньше, чем мужчин:

"Канны всегда считались тем пространством, где женщинам не хватает места. Бывали годы, когда ленты, снятые женщинами, вообще не участвовали в конкурсе. Я всегда говорил, что это просто художественная реальность, которая не имеет ничего общего с тем, как мы выбираем фильмы".

Кенийский режиссер Ванури Кайю приехала в Канны с лентой под названием "Подружки". Фильм участвует во второй по значимости программе фестиваля – "Особый взгляд". За эту награду борются семь женщин – в два раза больше, чем за главный приз киносмотра:

"Прежде всего я режиссер и лишь потом женщина. И я надеюсь, что мой фильм участвует в конкурсе благодаря своим художственным достоинствам, а не из-за моей половой принадлежности".

Почему среди конкурсантов больше мужчин, чем женщин? Своей версией делится директор Шведского киноинститута Анна Сернер.

"Кто отбирает фильмы, которые потом просматривают члены жюри? Мы видим все время одни и те же имена. Я думаю, кого-то надо уволить, чтобы на их место пришли новые люди".

Скандал, разразившийся вокруг Харви Вайнштейна, подтокнул руководство киносмотра к идее создания горячей линии для тех, кто стал жертвой сексуальных домогательств. Помощь в этом вопросу организаторам фестиваля будут оказывать власти Франции.