Канны: защитить кинаматограф

Режиссер фильма "Лето" Кирилл Серебренников находится под домашним арестом и не смог лично представить свою картину в Каннах.

"Это ужасная ошибка. Режиссер должен быть на этом фестивале авторского кино" -- говорит продюсер фильма Илья Стюарт.

Черно-белый фильм об эпохе 80-х годов и ленинградском рок-андеграунде не связан с политикой, но всего его персонажи мечтают о свободе.

Илья Стюарт, продюсер: "Ему позволено выходить из дома только с 6 до 8 вечера... Нам повезло, что удалось снять почти весь фильм, до того как все произошло, хотя это и неподходящее слово, эту ситуацию нельзя назвать везением. У нас оставлось два дня, Кирилл смог отредактировать материал дома, и это очень важно для всей команды".

Еще один из главных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" -- иранский фильм "Три лица" -- также был показан без его режиссера Джафара Панахи, которому запрещено выезжать из страны.

Художественный директор фестиваля Тьерри Фремо говорит: "Ирония заключается в том, что эти фильмы -- не политические. Эти фильмы не направлены против властей Ирана или России. Эти фильмы --произведения искусства".

На Каннскои кинофестивале в программе "Особый взгляд" представлен кенийский фильм Rafiki ("Подружки"), запрещённый на родине. Лента рассказывает о любви двух девушек.

Режиссер Ванури Кайю говорит: "Мы ни о чем не переживали, мы были уверены, что все делаем в соответствии с законом. Всегда хочется верить, что живешь в прогрессивной стране. Каждое утро встаешь и хочешь думать, что страна движется вперед. Когда кенийское ведомство по надзору за кино запретило фильм, то это стало нарушением свободы самовыражения, которая гарантирована нашей конституцией".

Корреспондент "Евроньюс" Бель Донати: "В этом году на фестивале остро ощущается необходимость защищать кинематограф -- в эпоху, когда кино могут считать разрушительной силой, особенно там, где политика становится авторитарной".

Есть и маленька победа -- парижский суд разрешил показать на фестивале новый фильм Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота". Премьера могла не состоятся из-за финансовых разногласий с продюсером картины Пауло Бранко.