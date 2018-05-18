Джиджи прощается с "Ювентусом"

Прощальный матч легенды футбола. В субботу капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в последний раз будет защищать ворота своей команды. Туринцев ждет встреча с "Вероной". К этой игре подопечные Массимилиано Аллегри подходят в статусе чемпионов страны. На пресс-конференции Буффон рассказал, что уже получил несколько интересных предложений. Решение о том, что делать после ухода из "Ювентуса", он примет на следующей неделе.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Туринскому клубу Буффон посвятил 17 лет жизни. С этой командой он девять раз побеждал в национальном чемпионате, четырежды становился обладателем Кубка Италии и пять раз завоевывал Суперкубок страны. Но одной мечте Буффона не суждено было воплотиться в жизнь: Лигу чемпионов в составе "Ювентуса" выиграть ему так и не удалось. Многие называли прошлогодний финал еврокубка последней возможностью для Буффона поднять над головой этот трофей, но в итоге туринцы уступили мадридскому "Реалу". Правда, вписать свое имя в историю турнира Буффону все же удалось: он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов.

Буффон празднует победу в Кубке Италии Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Вместе с национальной сборной 12 лет назад Джиджи стал чемпионом мира. Но в этом году побороться за титул итальянцы не смогут: впервые за 60 лет "скуадра адзурра" не пробилась в финальную стадию мундиаля.