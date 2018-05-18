Сергей Скрипаль вышел из больницы города Солсбери. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. В медучреждении бывший полковник ГРУ находился два месяца.
Сергей Скрипаль выписан из больницы
Сергей Скрипаль выписан из больницы
По данным британских властей, в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В критическом состоянии они были доставлены в больницу. Несколько недель Скрипали провели в коме. Юлия была выписана из медучреждения в апреле. После этого ее отправили в "безопасное место". Какое именно - неизвестно.
Как считают в Лондоне, Скрипали были отравлены веществом под названием "Новичок". Великобритания уверена, что за случившимся стоит Россия. Москва эти обвинения отвергает.