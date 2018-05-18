Бизнес-кластер в Лапландии

"Наш кластер представляет собой сеть из 100 компаний, в основном - это малые и средние предприятия. Большая часть компаний представляет био, а также металлургическую и горнодобывающую промышленность. Наша цель - укрепить конкурентоспособность, сотрудничество, инновации и подчеркнуть потенциал "круговой экономики" в Лапландии".

Серж Ромби, euronews: "Привет всем! На этой неделе программа "Планета бизнеса" - в Лапландии. Одна из задач, стоящих перед предпринимателями в Финляндии и других странах заключается в повышении их авторитета, укреплении доверия. И один из инструментов, который работает очень хорошо здесь, - этот кластер. Кари, вы - руководитель этой организации, что это такое? "

Серж Ромби, euronews: "Мы встретили здесь одного из таких предпринимателей, посмотрим!"

Мы встретились с Микой, возглавляющим небольшую компанию, которая оказывает услуги горнодобывающим предприятиям. Кластер помогает ему со складскими помещениями, в анализе образцов полезных ископаемых, а также в реализации его бизнес-стратегии. Стратегии, которая привела его к инновационному сотрудничеству с другими малыми и средними предприятиями региона.

Мика Аласуутари, менеджер PALSATECH:

"Мы предоставляем услуги от начального этапа исследований до того момента, когда шахта приступает к работе. Мы предлагаем весь спектр услуг, и этот пакет услуг в Европе уникален".

Через четыре года после запуска Мика работает со всеми горнодобывающими компаниями в Финляндии. Этот опыт позволяет ему проводить операции в охраняемых природных зонах. Среди его проектов: утилизация отходов добычи, например, в строительном секторе. Он также намерен воспроизвести свою модель на других рынках.

Мика Аласуутари, менеджер PALSATECH:

"Мы провели обширное изучение рынка, потребностей в наших услугах в скандинавских странах, в Европе и других регионах - вплоть до Индии. Вместе с нашей партнерской сетью мы собираемся начать экспорт наших экспертных знаний и услуг на мировые рынки".

Серж Ромби, euronews: "А мы возвращаемся к Кари. Что очень интересно в вашем кластере, это то, что его потенциал действительно огромен".

Кари Поикела, менеджер ARCTIC INDUSTRY AND CIRCULAR ECONOMY CLUSTER:

"Да! Мы определили 16 различных потенциальных инвестиционных проектов для круговой экономики на сумму в 500 миллионов евро, которые могут создать 400 новых рабочих мест в регионе".

Серж Ромби, euronews: "Кари, и еще один практический вопрос в завершении. Я не финский предприниматель, могу ли я подключиться к вашему кластеру?"

Кари Поикела, менеджер ARCTIC INDUSTRY AND CIRCULAR ECONOMY CLUSTER:

"Да! Несомненно. Мы всегда готовы поделиться опытом и узнать что-то новое. Просто позвоните нам!"

Серж Ромби, euronews: "Большое спасибо Кари. Всю информацию вы найдете на нашей веб-странице и в наших социальных сетях. Спасибо, что вы были с нами, и до скорого!"

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Кластеры в Европе

Кластеры представляют собой группы специализированных фирм, часто это малые и средние предприятия и другие субъекты, которые тесно сотрудничают в определенном районе.

Работая вместе, компании становятся более инновационными, создают больше рабочих мест и регистрируют больше международных брендов и патентов, чем работая в одиночку.

Европейская кластерная обсерватория осуществляет наиболее актуальный мониторинг развития европейских кластеров. Она способствует созданию кластеров, поддерживает развитие новых отраслей промышленности, облегчает присоединение малых и средних предприятий к кластерам и помогает компаниям расширяться за рубежом.

В 2014 году было отобрано шесть европейских регионов для демонстрации новых и лучших способов разработки и внедрения современной кластерной политики. Эти регионы получили поддержку Обсерватории по разработке и реализации региональной кластерной политики.

Одним из таких регионов стала финская Лапландия. Лапландия систематически разрабатывает свою кластерную политику, сосредоточив внимание на межсекторальном сотрудничестве, ресурсоэффективности, устойчивости и обширных природных ресурсах.

Сегодня ARCTIC INDUSTRY AND CIRCULAR ECONOMY CLUSTER связывает горнодобывающие компании, малые и средние предприятия обслуживающей промышленности, университеты, научно-исследовательские институты, фонды и региональные власти. Это сильный стимул для круговой экономики в регионе и поиска новых, инновационных и устойчивых способов модернизации этих процессов.

Полезные ссылки:

Круговая экономика в Европе

Кластеры в ЕС

Европейская кластерная обсерватория