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BOEING 737 авиакомпании CUBANA DE AVIACION разбился при взлете в аэропорту Гаваны

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BOEING 737 авиакомпании CUBANA DE AVIACION разбился при взлете в аэропорту Гаваны

BOEING 737 авиакомпании CUBANA DE AVIACION разбился при взлете в аэропорту Гаваны
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