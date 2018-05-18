Срочная новость

Срочная новость

Куба

Авиакатастрофа на Кубе

Сейчас воспроизводится:

Авиакатастрофа на Кубе

Авиакатастрофа на Кубе
Размер текста Aa Aa

В результате авиакатастрофы на Кубе погибли свыше 100 человек. Выжить удалось трем женщинам, их состояние оценивается как критическое.

Самолет Boeing 737, следовавший в расположенный на востоке страны город Ольгин, потерпел крушение через минуту после взлета из международного аэропорта Гаваны.

Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования причин трагедии. Самолет был взят в аренду у мексиканской авикомпании. Лайнер упал в сельскохозяйственной зоне примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Агентства • TASS, REUTERS