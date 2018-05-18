В результате авиакатастрофы на Кубе погибли свыше 100 человек. Выжить удалось трем женщинам, их состояние оценивается как критическое.
Авиакатастрофа на Кубе
Авиакатастрофа на Кубе
Самолет Boeing 737, следовавший в расположенный на востоке страны город Ольгин, потерпел крушение через минуту после взлета из международного аэропорта Гаваны.
Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования причин трагедии. Самолет был взят в аренду у мексиканской авикомпании. Лайнер упал в сельскохозяйственной зоне примерно в 20 км к югу от Гаваны.