"Северный поток-2": США грозят санкциями

В немецком порту Мукран в эти дни не останавливается производство труб для газопровода "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Между тем США грозят санкциями в отношении компаний, которые участвуют в реализации проекта. По словам замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандры Удкирк, Вашингтон выступает против проекта по соображениям национальной безопасности, т.к Россия может установить шпионское оборудование по маршруту газопровода.

В швейцарской компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством проекта, эти обвинения называют надуманными.

Официальный представитель Йенс Мюллер говорит: "У большинства европейских стран есть выбор получать газ из различных источников. На внутреннем рынке действует конкуренция, в связи с чем этот газопровод нельзя использовать для шантажа и отрицательного влияния на какую-либо страну. Он сыграет роль в обеспечении надежных поставок газа, а также станет важным фактором конкрентоспособности".

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец будущего года. Он пойдет в обход транзитных государств и позволит минимизирвоать прокачку газа по украинской территории.

Эксперт Клаудия Кемпферт из Немецкого института экономических исследований сомневается в энергетической, экономической и политической ценности проекта, по ее словам, из-за того, что он ставит Украину в неудобное положение. Она говорит: "Компромисс может заключаться в том, что, с одной страны, проект больше не будут блокировать, а с другой — Россия возьмет на себя обязательство пользоваться также и газопроводом через Украину".

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель встречается в Сочи с президентом России Владимиром Путиным: на повестке дня, в частности, обсуждение российско-украинского газового спора.