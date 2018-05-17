Трамп заплатил порноактрисе?

Президент США Дональд Трамп признался, что заплатил более 100 тысяч долларов бывшему личному адвокату Майклу Коэну. Соответствующая информация была опубликована в отчете по вопросам этики. Сам глава Белого дома не стал объяснять, для чего именно предназначалась эта сумма. Но по основной версии глава Белого дома возместил траты Коэна, который заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс в обмен на ее молчание. По словам женщины, перед президентскими выборами от нее потребовали, чтобы она сохранила в тайне свою предполагаемую связь с Трампом.