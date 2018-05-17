Суд Херсона поместил Вышинского под арест

Москва требует от Киева незамедлительного освобождения главного редактора агентства "РИА Новости Украина" и призывает зарубежных партнеров не оставлять без внимания этот "правовой беспредел". Так в МИДе РФ прокомментировали решение городского суда Херсона арестовать на два месяца Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Судья удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры. Срок содержания под стражей установлен до 13 июля. Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что защита опротестует решение "в течение пяти дней с момента его вручения". Сам журналист назвал решение "политическим", а происходящее - давлением на свободу слова в стране.

"То, что происходит - это не свобода слова, - заявил Вышинский в зале суда, - это реально наступление на свободу слова, когда из такого огромного количества материалов, которое мы делаем на сайте, анализируются 20 статей и на их основании делаются серьезные обвинения в мой адрес, значит, это знак все остальным: ребята, вы смотрите, что будет с этим человеком"...

15 мая Служба безопасности Украины провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Утром у подъезда дома был задержан главный редактор, начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ выступила с заявлением о том, что раскрыла деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Маргарита Симоньян пообещала сделать все, чтобы арестованный на Украине

главный редактор агентства "РИА Новости Украина" вышел на свободу и продолжил заниматься своим делом.

Управление ООН по правам человека отметило растущее число нападений на представителей СМИ на Украине, заявив, что "внимательно следит за делами, в которых свобода СМИ подвергается риску", отметила официальный представитель Управления Равина Шамасани.