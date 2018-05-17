Москва требует от Киева незамедлительного освобождения главного редактора агентства "РИА Новости Украина" и призывает зарубежных партнеров не оставлять без внимания этот "правовой беспредел". Так в МИДе РФ прокомментировали решение городского суда Херсона арестовать на два месяца Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.
Суд Херсона поместил Вышинского под арест
Суд Херсона поместил Вышинского под арест
Судья удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры. Срок содержания под стражей установлен до 13 июля. Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что защита опротестует решение "в течение пяти дней с момента его вручения". Сам журналист назвал решение "политическим", а происходящее - давлением на свободу слова в стране.
"То, что происходит - это не свобода слова, - заявил Вышинский в зале суда, - это реально наступление на свободу слова, когда из такого огромного количества материалов, которое мы делаем на сайте, анализируются 20 статей и на их основании делаются серьезные обвинения в мой адрес, значит, это знак все остальным: ребята, вы смотрите, что будет с этим человеком"...
15 мая Служба безопасности Украины провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Утром у подъезда дома был задержан главный редактор, начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ выступила с заявлением о том, что раскрыла деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".
Маргарита Симоньян пообещала сделать все, чтобы арестованный на Украине
главный редактор агентства "РИА Новости Украина" вышел на свободу и продолжил заниматься своим делом.
Управление ООН по правам человека отметило растущее число нападений на представителей СМИ на Украине, заявив, что "внимательно следит за делами, в которых свобода СМИ подвергается риску", отметила официальный представитель Управления Равина Шамасани.