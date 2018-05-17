Жоаким (Ким) Торра официально вступил в должность главы регионального правительства Каталонии - женералитета. Он был избран на этот пост парламентом автономного сообщества 14 мая. Тогда он отметил, что его целью станет диалог с властями Мадрида. Но в своей речи на торжественной церемонии Торра не упомянул о конституции Испании и не присягнул на верность королю Фелипе VI.
Не присягнул на верность королю
Не присягнул на верность королю
"Я обещаю добросовестно исполнять обязанности председателя женералитета в соответствии с волей каталонского народа, представленного каталонскими парламентом", - сказал Торра.
Представителей центральных испанских властей на церемонии не было.
В тот же день Альберт Ривера, лидер каталонской партии "Граждане", выступавшей за сохранение региона в составе королевства, встретился в Мадриде с испанским премьером. Ривера попросил Мариано Рахоя не отменять действие статьи 155-ой , ограничивающей права автономии. Она была введена Мадридом после того, как пришедшие к власти в Каталонии сепаратисты провели референдум об отделении от Испании.
"С таким президентом-националистом, как г-н Торра, президентом, который ненавидит большинство каталонцев, президентом, который будет первым делом отчитываться перед сбежавшим от правосудия Карлесом Пучдемоном, думаю, время уважения и хороших манер прошло", - заявил в Мадриде Ривера.
Но Рахой его просьбу уже отклонил уже отклонил : 155-ю статью конституции Испании нельзя применять превентивно, и она будет отменена, как только в Каталонии сформируется новое правительство.
Испанская прокуратура тем временем потребовала от Верховного суда выдать новый ордер на арест бежавших в Бельгию членов правительства Пучдемона. Ранее в Брюсселе признали неправомерными европейские ордера на их арест в виду отсутствия национальных испанских.