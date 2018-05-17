Жоаким (Ким) Торра официально вступил в должность главы регионального правительства Каталонии - женералитета. Он был избран на этот пост парламентом автономного сообщества 14 мая. Тогда он отметил, что его целью станет диалог с властями Мадрида. Но в своей речи на торжественной церемонии Торра не упомянул о конституции Испании и не присягнул на верность королю Фелипе VI.