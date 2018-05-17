Новая "Летучая мышь": интервью перед берлинcкой премьерой

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Когда я ставлю спектакль, я люблю четко разъяснять каждому артисту, что именно ему нужно делать. Я набрасываю линию каждого персонажа - вот тут он будет стоять, вот тут танцевать, двигаться. Учитываю все мелочи, вплоть до последнего жеста. Это позволяет выстроить четкую сценографию. Артист знает свои движения, они отработаны и он полностью может сконцентрироваться на пении".

Томас Блонделле, тенор: "Начну с того, что работать с Роландо - это мечта. Разумеется, я его знал, это ведь мировая звезда. И вот мне повезло сотрудничать с ним. Я три дня переваривал эту информацию, а потом сказал себе: "Все. Теперь мы партнеры, хватит смотреть на него с открытым ртом!"

Аннетте Даш, сопрано: "Мы чувствуем его благожелательность, он никогда не переходит границ... В какой-то момент говорит себе: "Стоп. Я прошу слишком много, артист устал!" - И отпускает нас отдохнуть. Роландо чувствует, что порой человеку, исполнителю нужно просто сказать доброе слово, может быть, обнять его. Он наделен великолепной интуицией".

Томас Блонделле, тенор: "Он знает, что важно для певцов. Приходит на репетиции полностью подготовленным. Роландо наделен способностью так формулировать идеи, задания,что у нас возникает ощущение, что мы сами это придумали".

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Репетиции - это изматывающий, но одновременно волшебный период. По 15 часов в день мы работаем, размышляем, меняем, адаптируемся, опять меняем. Поем, опять поем. И все для того, чтобы в конце концов получить вот такой подарок - спектакль. Кстати, чем ближе день премьеры тем менее значимой становится роль режиссера, все уже сделано".