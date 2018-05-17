В Берлине "Летучую мышь" растащили по эпохам

Веселый фарс, любовная неразбериха, семейные перипетии и, конечно, месть - оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" покоряет самые разные аудитории. На этот раз под обаяние ее прекрасных вальсов и взбалмошных персонажей попали гости берлинской оперы.

Интерес к спектаклю подогревала и личность режиссера: за постановку взялся мексиканский тенор Роландо Вильясон.

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Музыка в этой оперетте просто фантастическая. Энергия, ритм - они просто заражают. Ваше сердце бьется в такт Штраусу, оно начинает танцевать".

Томас Блонделле, тенор: "Музыкальный и сценический ритм, который задает спектакль, необходимость заставить публику верить персонажам, воспринимать их всерьез - эти требовании жанра делают в моих глазах оперетту королевой оперного искусства".

Томас Блонделле и сопрано Аннетте Даш идеально прочувствовали своих героев, представителей верхушки общества - супругов Генриха фон Айзенштайна и Розалинды, которая намерена проучить совего непутевого мужа.

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Темы, которые затронуты в оперетте, вовсе не устарели, они вызывают отклик в душе каждого сегодня и сохранят свою актуальность завтра. В этом смысле "Летучая мышь" - спектакль на все времена. Вот почему я решил поставить его в формате путешествия во времени".

Первое действие относит нас в начало 19 века, затем мы попадаем в восточный Берлин эпохи ГДР, а в конце переносимся в будущее.

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Каждая роль в моем спектакле - это борьба. Борьба между долгом, тем, что персонажу предписано делать, и тем, что он хочет сам".

Анетте Даш, сопрано: "В своей постановке Роландо сделал из Розалинды очень многогранную героиню. Роландо - человек невероятной интуиции, он вас видит насквозь. Он чувствует ваше физическое состояние, и когда надо, приходит вас поддержать. Он нас бережет".

Томас Блонделле, тенор: "Да, и показывает, как он нас ценит. Вот так, сообща мы смогли реализовать его совершенно невероятный замысел".

Роландо Вильясон, тенор, режиссер: "Для режиссера премьера - это очень волнующее событие. Ты ждешь, ты готовишься, затем ты радуешься, глядя на сцену. А потом наступает грусть: работа сделана, нужно уходить, прощаться".