Выборы в Венесуэле: пастор-оппозиционер против Мадуро

Президентские выборы в Венесуэле состоятся 20 мая, а кандидаты уже сворачивают агитационные плакаты и проводят последние митинги. За высший государственный пост борются шесть человек. Как считают обозреватели, наибольший интерес вызывают всего трое. Это действующий президент Николас Мадуро, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи и Энри Фалькон от партии "Прогрессивный авангард".

Бертуччи - евангелический пастор без политического опыта. Он прославился тем, что раздавал бесплатный суп пришедшим сторонникам, а выступая на финальном митинге зяавил, что "только бог назначает и снимает президентов".

Он отказался снять свою кандидатуру в пользу главного оппозиционного кандидата Энри Фалькона. Свое решение пастор объяснил тем, что является единственным, кому удалось достучаться до самых бедных и нуждающихся; кто, на его взгляд, разочаровался как в оппозиции, так и в нынешнем правительстве.

В прошлом Хавьер Бертуччи был малоизвестным телевизионным евангелистом, восемь лет назад он был арестован за контрабанду топлива, а на настоящее время является владельцем нескольких коммерческих компаний.

Некоторые антиправительственные активисты видят кандидатуру Бертуччи как "яблоко раздора", раскалывающее оппозицию и дающее легитимность переизбранию Мадуро.

Согласно последним соцопросам, поддержка нынешнего президента Венесуэлы составляет более 48%. Ряд государств региона, а также Испания, заявили, что не признают итоги голосвания.