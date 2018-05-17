Сенат США: "Вмешательство России в выборы президента установлено"

Комитет по разведке сената США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. К такому выводу сенаторы от обеих партий пришли после того, как заслушали выступления ряда бывших и нынешних руководителей американского разведсообщества. На изучение источников ушло больше года, причин оспорить выводы разведки, что Россия вмешивалась в выборы с целью навредить Клинтон в пользу Трампа установлено не было.

По словам сенатора от Республиканской партии Сьюзан Коллинз, "на открытых слушаниях разведсообщество было убеждено и едино в своих оценках, что русские вмешивались и вмешивались не только в наши выборы в 2016-м году , они вмешивались в голосования, проходившие в Британии, Франции и Германии".