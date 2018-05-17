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США

Сенат США: "Вмешательство России в выборы президента установлено"

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Сенат США: "Вмешательство России в выборы президента установлено"

Сенат США: "Вмешательство России в выборы президента установлено"
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Комитет по разведке сената США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. К такому выводу сенаторы от обеих партий пришли после того, как заслушали выступления ряда бывших и нынешних руководителей американского разведсообщества. На изучение источников ушло больше года, причин оспорить выводы разведки, что Россия вмешивалась в выборы с целью навредить Клинтон в пользу Трампа установлено не было.

По словам сенатора от Республиканской партии Сьюзан Коллинз, "на открытых слушаниях разведсообщество было убеждено и едино в своих оценках, что русские вмешивались и вмешивались не только в наши выборы в 2016-м году , они вмешивались в голосования, проходившие в Британии, Франции и Германии".

Свою коллегу поддержал сенатор от Демократической партии Марк Уорнер: "Русские массированно вмешивались в наши выборы с целью помочь Трампу и ослабить позиции Клинтон, использование ими в этих целях социальных сетей не имеет прецедентов".

Вмешательство России и возможный сговор штаба Трампа с российским политическим истеблишментом, получивший название Russia-гейт, расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дональд Трамп отвергал, как он называл, возможность "сговора с русскими",

ранее и Россия также утверждала, что подобное предположение о ее вмешательстве в избирательную кампанию в США "просто смехотворно".