Невеста принца Гарри Меган Маркл подтвердила, что ее отец не приедет на свадьбу.
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри пройдет без отца невесты
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри пройдет без отца невесты
«Я всегда заботилась о своём отце и надеюсь, что его никто не будет беспокоить», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца от имени американской актрисы.
Недавно Томас Маркл перенес операцию на сердце. Американские таблоиды писали, что отец Маркл передумал ехать в Англию, чтобы не причинять неудобств Меган. Корреспонденты британской газеты Sunday Times рассказывали, что Томас Маркл не привык к вниманию журналистов.
Именно отец невесты должен был вести дочь к алтарю. Среди возможных кандидатов на замену - будущий свекор Меган принц Чарльз или принц Уильям.
Известно, что в церковь Меган Маркл поедет со своей матерью, Дорией Рагланд.
Церемония пройдет 19 мая. В полдень гости соберутся в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.