Операция "Свадьба в Виндзоре"

Виндзор станет самым охраняемым городом мира на ближайшие 72 часа. Свадьба принца, на которую приедут приглашенные, и, самое главное,те, кого не пригласили, но кто хочет хоят бы одним глазком увидеть происходящее, заставляет принимать меры исключительные меры безопасности. И таких ожидается не менее 100 тысяч человек. Ответственность за это лежит на Джиме Уимзе и его подчиненных.