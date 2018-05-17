Виндзор станет самым охраняемым городом мира на ближайшие 72 часа. Свадьба принца, на которую приедут приглашенные, и, самое главное,те, кого не пригласили, но кто хочет хоят бы одним глазком увидеть происходящее, заставляет принимать меры исключительные меры безопасности. И таких ожидается не менее 100 тысяч человек. Ответственность за это лежит на Джиме Уимзе и его подчиненных.
Операция "Свадьба в Виндзоре"
Операция "Свадьба в Виндзоре"
Никаких явных угроз нет, нет разведданных, которые бы позволяли предположить, что грядущее бракосочетание может стать целью для злоумышленников, но все знают, что мы живем последние 18 месяцев там, где случаются теракты, в результате которых гибнут люди", - объясняет начальник полиции.
Все улицы патрулируют усиленные наряды полиции. Все, кто обеспечивает плавное течение церемонии, сделают максимум возможного, чтобы этот день запомнился лишь радостью от свадьбы принца.