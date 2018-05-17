В "Эрмитаже" Амстердама выставили неизвестного Рембрандта

В амстердамском "Эрмитаже" выставили неизвестную картину Рембрандта - "Портрет молодого человека". Настоящее открытие для ценителей искусства - такого не было в Нилерландах более 40 лет. Работа выставлялась на аукционе Christie's и предполагалось, что полотно было написано одним из учеников великого художника. Лот ушел за 156 тысяч евро, позже эксперты подтвердили авторство.