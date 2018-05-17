В амстердамском "Эрмитаже" выставили неизвестную картину Рембрандта - "Портрет молодого человека". Настоящее открытие для ценителей искусства - такого не было в Нилерландах более 40 лет. Работа выставлялась на аукционе Christie's и предполагалось, что полотно было написано одним из учеников великого художника. Лот ушел за 156 тысяч евро, позже эксперты подтвердили авторство.
В "Эрмитаже" Амстердама выставили неизвестного Рембрандта
В "Эрмитаже" Амстердама выставили неизвестного Рембрандта
Точка зрения
Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всехарт-дилер
"Я задаюсь вопросом: "Как получилось, что я рассмотрел, а другие нет?". Думаю, мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех", - признается арт-дилер Ян Сикс.
Общее число известных работ Рембрандта достигает 342 картин. Увидеть "Портрет молодого человека" можно в "Эрмитаже" Амстердама до середины июня. После Сикс собирается выставить картину на аукцион. Правда теперь новому покупателю она обойдется в миллионы евро.