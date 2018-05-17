В четверг в Софии открывается саммит стран-членов Евросоюза, и главной темой должна стать геополитика. Дискуссии будут вестись о перспективах вступления в ЕС стран, расположенных на западных Балканах. Еврокомиссия намерена активнее продвигать идеи объединения в этом регионе, который когда-то называли "мягким подбрюшьем Европы".
В столице Болгарии открывается саммит ЕС
В столице Болгарии открывается саммит ЕС
Но этим повестка саммита не исчерпывается. Тема спасения договоренностей по иранскому атому также будет обсуждаться, и решение Трампа уже подверглось критике со стороны его тезки Дональда Туска, председателя Евросовета.
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги", - заявил он прессе.
Кандидаты на вступление в ЕС - это Сербия, Македония, Албания и Черногория. В качестве даты присоединения к Евросоюзу Сербии и Черногории называют 2025 год.
Дискуссии о сроках вступления в Евросоюз Македонии и Албании могут начаться в ближайшие месяцы.