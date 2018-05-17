Саммит ЕС: иранский атом и Балканы в Европе

В Софию, где проходит саммит стран-членов Евросоюза, съехались европейские лидеры. Политическое событие вызывает особый интерес у стран, расположенных на западных Балканах. Европейские политики обсудят перспективы вступления этих государств в ЕС. Также на повестке дне - иранское ядерное досье и решение Трампа расторгнуть соглашение с Тегераном. Последнее уже нашло отклик у председателя Евросовета Дональда Туска.

"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги", - заявил он прессе.

Всего претендентов на членство в ЕС - 6. Первые в очереди - Сербия и Черногория, которые могут присоединиться к в 2025 году. Премьер-министр Дании, сразу по прибытии в Софию, заявил, что "не считает расширение Евросоюза актуальной задачей". Для обозревателей иранский вопрос - в приоритете.

"Это был продуманный шаг. Для Дональда Туска это дело принципа. Он вырос, желая быть частью Запада. Поэтому нынешние разногласия между США и Европой Туск переживает лично. Вчера вечером во время ужина он хотел подтолкнуть европейских лидеров к разговору о Трампе. Поэтому вместо цифровых инноваций, как было запланированно, они говорили о том, как объединиться в вопросе Ирана, по поводу пошлин на сталь и общей линии по ответным мерам. Именно это и обсуждалось. Дональд Туск добился того, чего хотел", - считает Райан Хиз, редактор по европейским вопросам Politico.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали выполнять иранскую сделку всех ее участников. Российский МИД также заявил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона.