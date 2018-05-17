Алмазный мой венец

Мало кто может признать в этом тусклом и невзрачном минерале драгоценный камень. После взвешивания и оценки структуры - алмаза. а это именно алмаз, начинается самый ответственный процесс. Какую форму огранки выбрать, чтобы бриллиант предстал бы во всей своей красоте. Выбор огранки зависит от исходной формы алмазного кристалла.