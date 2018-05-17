Мало кто может признать в этом тусклом и невзрачном минерале драгоценный камень. После взвешивания и оценки структуры - алмаза. а это именно алмаз, начинается самый ответственный процесс. Какую форму огранки выбрать, чтобы бриллиант предстал бы во всей своей красоте. Выбор огранки зависит от исходной формы алмазного кристалла.
Алмазный мой венец
Алмазный мой венец
Один из лучших знатоков ювелирного дела, инженер-огранщик с большим стажем Валерий Панов говорит, что порой сразу видно, что после огранки бриллиант будет обладать редчайшими экстетическими качествами.
Разноцветные бриллианты сегодня на пике моды, поэтому сомневаться в том, что обеспеченные любители драгоценностей приобретут эти исключительные по качеству мастерски огранённые камни не приходится.