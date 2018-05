"Роллинги" на континенте

The Rolling Stones возобновляют турне по Европе. За несколько недель легендарная группа осчастливит своих фанатов в родной Великобритании, Ирландии, Германии, Чехии, Польше и Франции.

Концерты будут проходить под лозунгом No Filter — зрителям обещают самых настоящих, классических «роллингов». В сетлисте — хиты из почти 60-летней истории группы, которая выпустила три десятка студийных пластинок, более 20 концертных альбомов и бесчисленное множество синглов.

Это европейское турне должно завершиться в Варшаве 8 июля. Вместе с Rolling Stones будут выступать приглашённые гости, в том числе Лиам Галлахер, Florence and the Machine и The Kooks.