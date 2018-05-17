Первый день Рамадана

У мусульман всего мира начался месяц поста Рамадан. До 14 июня верующие, в соответствии с предписаниями Корана, ограничивают себя в еде, интимной близости и курении. Предполагается, что они будут вести себя благочестиво и постараются «обуздать страсти». Для верующих мусульман этот месяц является наиболее священным. Считается, что именно в рамадан был ниспослан Коран.

В Кашмире на время рамадана индийские власти пообещали прекратить все силовые операции против сепаратистов. Это произошло впервые с 2000 г. В МВД Индии объяснили, что хотят позволить мусульманам провести священное для них время в «мирной обстановке».