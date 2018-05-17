В Китае открылся "Бохайский Глаз"

Первое на планете колесо обозрения без спиц открылось в китайском городе Вэйфан в провинции Шаньдун. Постройка аттракциона обошлась в 20 млн евро. На колесе крутятся 36 тележек, в каждой из которых помещается 8-9 человек, оснащены Wi-Fi, кондиционером и телевизором. Поездка длится полчаса.

Высота сооружения - 145 метров, это на 10 метров выше "Лондонского Глаза" в столице Великобритании. Пассажиры смогут полюбоваться видом на Бохайский залив. который ещё называют Бохайским морем или просто Бохаем. Отсюда и название аттракциона - "Бохайский Глаз".