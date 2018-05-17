Университет Мичигина, где раньше работал Ларри Нассар, выплатит полмиллиарда долларов жертвам сексуальных домогательств со стороны экс-врача американской сборной по спортивной гимнастике. Более 400 миллионов долларов получат 330 женщин, которые судились с Нассаром. Еще 75 миллионов будут выделены в специальный фонд.
Жертвы Ларри Нассара получат $500 миллионов
Жертвы Ларри Нассара получат $500 миллионов
Ранее Ларри Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии и к сроку до 175 лет по обвинению в сексуальном насилии.
На процессе по этому делу выступили более 150 жертв и их родственников. Среди них - олимпийские чемпионки Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони.