Итальянская угроза Евросоюзу

В Италии правящую коалицию пытаются создать движение “5 звёзд” и партия «Лига». Они готовят «правительственный контракт”, который предусматривает сокращение налогов и увеличение социальных расходов, что идёт вразрез с мерами строгой экономии Евросоюза во время и после кризиса. Брюссельский политолог предполагает, что Италия может повлиять на общий курс:

«Пространство для компромисса существует, - считает Марио Тело. - Правительства Макрона и Меркель могут, с одной стороны, сдержать консервативный подход Нидерландов и Финляндии и сделать какой-то жест в пользу Италии, например, ужесточить миграционные правила, а с другой стороны, дать сигнал об изменении экономической политики в сторону роста и занятости »

Но это может быть воспринято как уступка популистам. От того, в какую сторону повернется вектор развития ЕС, будет зависить успех сторонников или противников европейского проекта на выборах в Европарламент в будущем году .

«Давайте не сводить всё к противостоянию про-европейцев и анти-европейцев, потому что среди про-европейцев есть ультра-либералы, которые хотят ещё больше свободного рынка, и те, кто хочет всё регулировать, - говорит евродепутат-социалист из Бельгии Марк Тарабелла. - А многие анти-европейцы считают, что некоторые страны приносят в жертву сельское хозяйство и промышленность. Я думаю, что нам нужна настоящая про-европейская стратегия на европейском уровне. Нужен европейский экономический патриотизм, который мы отчасти потеряли”.

Партнеры по будущей коалиции уже удалили из проекта «правительственного контракта” такие «анти-европейские» идеи, как возможность выхода Италии из еврозоны и призыв к Европейскому центробанку списать часть её внешнего долга.