Килауэа может стать еще мощнее

Камни размером с микроволновую печь вылетают из кратера вулкана Килауэа на Гавайях. Лава уничтожает все на своем пути. Выливается она в том числе из огромных трещин, которые образовались в земле. Геологическая служба США предупреждает, что в ближайшие дни извержения могут стать еще мощнее. Столб пепла в высоту может достичь шести километров, а камни будут отлетать на расстояние почти 20 километров.

Два дня назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения в штате Гавайи. Красный уровень тревоги введен и для воздушного сообщения: ученые предупреждают, что пепел может попасть в двигатель самолета и привести к его разрушению.

Вулкан Килауэа считается одним из самых активных в мире. Извергаться он начал две недели назад. За это время уже были уничтожены более 30 зданий, основная часть которых - жилые дома. Эвакуированы порядка 2000 человек.