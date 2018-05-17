Полицейский произвол или защита?

Сторонники нововведения объясняют его необходимость растущей террористической угрозой. Противники опасаются полицейского произвола:

"Мы практически уверены: людей будут пугать действия полиция, которая теперь будет вмешиваться чаще и быстрее, - говорит юрист-правозащитник Бижан Миони. - А ещё для многих людей это несовместимо с тем, что они считают нормальной жизнью - столь явное присутствие полиции в их ежедневной жизни, намного более заметное, чем это было до сих пор".

Новый закон позволяет превентивные скрытые действия полиции не только в случае имеющейся опасности, как это было до сих пор, но и потенциальной. А определять её смогут сами полицейские, этого будет достаточно. Это значит, что полиция в таком случае сможет без ведома граждан просматривать их электронную переписку и прослушивать телефонные разговоры. Разрешается также слежка или ДНК-тесты, тогда как раньше для этого необходимо было решение суда.

В ходе дебатов в земельном парламенте министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн сказал:

"Этот закон защищает людей, защищает жертв насилия. Этот закон - защита, а не контроль".

Но правозащитники напоминают:

"В земле Баварии и так уже всё очень хорошо с безопасностью. Тот же глава МВД всего два месяца тому назад говорил о том, что в Баварии преступность находится на самом низком уровне за последние 30 лет. Поэтому мы не думаем, что в такой ситуации действительно необходимо давать большие полномочия баварской полиции. Мы считаем, что вполне достаточно использовать уже существующие более эффективно".

Оппозиция, костяк которой составляют социал-демократы, считает закон, проведённый правящими христианскими демократами, нарушением прав и свобод и намерена обратиться в Конституционный суд. Протесты против "нового полицейского порядка" в Мюнхене собрали более 30 тысяч человек и были самыми масштабными в Германии за последнее время.