Звезды на учете

Программа "Космос" приглашает в парижскую обсерваторию. Здесь нас ждет встреча с командой, работающей с телескопом Gaia, который еще называют "охотником за звездами". "Трофеи" космического аппарата впечатляют: он снабдил ученых точнейшей информацией о миллиарде с лишним звезд нашей галактики.

Французский астроном Фдредерик Арену - один из сотни ученых, анализирующих поступившие с телескопа данные :"Вот наша галактика. Млечный путь. Ее диаметр - 100 миллионов световых лет, мы находимся от центра где-то на дистанции в 26 миллионов световых лет. Мы не слишком хорошо знаем наш космический дом, у нас о нем очень общее, фантазийное, представление. А конкретики мало. Вот сколько в галактике так называемых "рукавов", сколько звезд ? Телескоп Gaia даст ответы на эти вопросы".

​Телескоп был запущен Европейским космическим агентством в 2013 году. Аппарат получил конкретные задания - наблюдать за миллиардом звезд, экзопланетами, темной материей, а также создать подробнейшую карту галактики, в особенности ближайшего окружения Солнца. Gaia, беспрецедентный по техническим возможностям телескоп, прозван астрономами "самой большой в мире цифровой камерой". Ученые говорят о революционном этапе развития астрономии.

Фдредерик Арену, астроном: "У нас на руках оказалось очень много информации о небесных телах. Мы знаем их координаты, удаленность, уровень их яркости. Это, кстати, важный параметр, который позволит рассчитать и другие физические характеристики звезды. Раньше мы пытались другими путями подобраться к разгадке звездных тайн. А теперь раз - и все карты у нас в руках".

​Картографирование неба - тема в астрономии не новая, описать звезды человечество пыталось с древности. Одну из самых прогрессивных и результативных попыток предприняли здесь, в парижской обсерватории, в 1887 году: проект под названием "Небесная карта" тогда выполнялся в партнерстве с почти двумя сотнями обсерваторий мира.