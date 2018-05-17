Звезды на учете

Программа "Космос" приглашает в парижскую обсерваторию. Здесь нас ждет встреча с командой, работающей с телескопом Gaia, который еще называют "охотником за звездами". "Трофеи" космического аппарата впечатляют: он снабдил ученых точнейшей информацией о миллиарде с лишним звезд нашей галактики.
Французский астроном Фдредерик Арену - один из сотни ученых, анализирующих поступившие с телескопа данные :"Вот наша галактика. Млечный путь. Ее диаметр - 100 миллионов световых лет, мы находимся от центра где-то на дистанции в 26 миллионов световых лет. Мы не слишком хорошо знаем наш космический дом, у нас о нем очень общее, фантазийное, представление. А конкретики мало. Вот сколько в галактике так называемых "рукавов", сколько звезд ? Телескоп Gaia даст ответы на эти вопросы".
Телескоп был запущен Европейским космическим агентством в 2013 году. Аппарат получил конкретные задания - наблюдать за миллиардом звезд, экзопланетами, темной материей, а также создать подробнейшую карту галактики, в особенности ближайшего окружения Солнца. Gaia, беспрецедентный по техническим возможностям телескоп, прозван астрономами "самой большой в мире цифровой камерой". Ученые говорят о революционном этапе развития астрономии.
Фдредерик Арену, астроном: "У нас на руках оказалось очень много информации о небесных телах. Мы знаем их координаты, удаленность, уровень их яркости. Это, кстати, важный параметр, который позволит рассчитать и другие физические характеристики звезды. Раньше мы пытались другими путями подобраться к разгадке звездных тайн. А теперь раз - и все карты у нас в руках".
Картографирование неба - тема в астрономии не новая, описать звезды человечество пыталось с древности. Одну из самых прогрессивных и результативных попыток предприняли здесь, в парижской обсерватории, в 1887 году: проект под названием "Небесная карта" тогда выполнялся в партнерстве с почти двумя сотнями обсерваторий мира.
Сегодня в распоряжении ученых аппарат, обладающий сверхчувствительным "глазом" в миллиард пикселей.
Шанталь Панем, менеджер проекта Gaia: "Телескоп находится в полутора миллионах километрах от от поверхности Земли. Для «осмотра» всей небесной сферы станция вращается вокруг своей оси, такой оборот занимает 6 часов Аппарат запрограммирован и на выполнение других движений. Через несколько лет у нас в будет полная карта неба. Телескоп оснащен тремя инструментами: астрометр, который определяет положение небесного тела, затем - фотометр, который фиксирует цвет, и наконец, спектрометр, он отвечает за измерение радиальной скорости - скорости удаления и приближения звезд". Результат впечатляет: человечество получило первый в своей истории фотоотчет о функционировании Млечного пути.
Тимо Прусти, исследователь, миссия Gaia: "Вот реальные замеры, проведенные телескопом. Аппарат наблюдает и измеряет скопления звезд, которые находит в разных участках галактики. Что мы видим? Мы видим довольно плоскую структуру, наш Млечный путь по форме напоминает диск. Вот тут, впереди мы наблюдаем затемнения, это значит, что звезд в этих участках меньше. На самом деле звезд там, скорее всего, достаточно, просто их закрывают облака пыли".
Исследователи преобразовали поступающие с телескопа изображения в анимационный ролик - в нем в ускоренном темпе можно увидеть, как звезды движутся в пространстве и времени Млечного пути.
Тимо Прусти, исследователь, миссия Gaia: " Мы полагаем, что Млечный путь - это диск со спиральными рукавами, в нашей галактике все очень красиво вращается. Благодаря поступившим с телескопа данным мы увидели, что звезды, находящиеся в отдалении от Солнца, ведут себя не так, как мы предполагали раньше. Мы видим, что на них что-то воздействует, они "взвинчены". Почему? Мы пока не знаем. Уверен, что поиском объяснений займутся многие ученые, и очень скоро".
Этот вектор исследования потянет за собой новые вопросы: специалисты говорят, что астрономию ждет небывалый рывок вперед. Франсуа Миньяр, один из отцов-основателей миссии, надеется, что новейшая карта с почти двумя миллиардами звезд на ней позволит ученым понять, сколько спиральных рукавов экспонирует наша галактика.
Франсуа Миньяр, директор по исследованиям. Gaia: "Теперь, когда данные собраны, дистанции измерены, мы можем приступить к детальному изучению спиральных рукавов. Мы не ставим вопрос, есть эти рукава или нет. Нам нужно задуматься об особенностях звезд, их "наполняющих". Они отличаются чем-то от своих сестер в других частях галактики? Появились примерно в одно и то же время? Стоит ли за этими рукавами какая-то особенная история? Стоит проверить гипотезу о том, что один из рукавов мог сформироваться в результате слияния с соседней галактикой. Астрономы будут прорабатывать эти направления. Понятно, что без исчерпывающих данных, поступающих с телескопа, продвинуться вперед они не смогут".
Парижская обсерватория я увидела свет 351 год назад. Путь, проделанный астрономами за это время, необъятен, как галактика. И останавливаться никто не собирается.
Фредерик Арену, астроном: "Объекты нашего изучения не стоят на месте. Все движется, все меняется, мы вращаемся вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Солнечная система также движется, перемещаясь вокруг центра галактики на 230 километров в секунду. Это очень большое движение, большие дистанции. Вся наша галактика движется, летит в составе так называемой "местной группы связанных галактик", и скорости там тоже невероятные - сама группа преодолевает 2 миллиона километров за час. Все непостоянно, все движется, ускользает".
Телескоп Gaia делает невозможное: останавливает мгновение, вычленяя крупным планом отдельные звенья этого бесконечного космического танца. Он не знает усталости, передавая данные на Землю в течение 11 часов ежедневно.