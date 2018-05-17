Жандармы против "сквоттеров"

Французская полиция начала вторую операцию против экоактивистов, которые оккупировали территорию, отведенную под строительство аэропорта в пригороде Нанта. Местные СМИ сообщают, что правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом. На месте работают 19 эскадронов жандармерии – всего более полутора тысяч человек. Их задача – выселить жильцов появившихся здесь сквотов.

Ришар Лизюри, Национальная жандармерия: "Операция затронет только тех, кто не захотел оформлять документы и выполнять требования закона. Я отправил список своим коллегам, которые работают в этом районе. Те, кто сейчас пытаются уладить свои дела, могут не беспокоиться. Все остальные должны знать, что их все равно выселят".

Противники строительства аэропорта начали заселять район еще 10 лет назад. В январе власти Франции заявили, что отказываются от этого проекта. Но многие "сквоттеры" по-прежнему не хотят покидать свое жилье.