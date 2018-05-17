Защитить детей

Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции - утвердило в первом чтении законопроект о борьбе с сексизмом и сексуальным насилием, в который вошли и положения о пресечении насилия над несовершеннолетними. Большинство фракций парламента выразили своё разочарование тем, что в текст не вошло понятие о "презумпции несогласия", подразумевающее, что секс взрослого с ребёнком младше 15 лет автоматически будет считаться изнасилованием.

"В статье 2-ой правительственного законопроекта фактически признаётся, что во Франции может иметь место сексуальное насилие, то есть преступление, то есть взрослый человек может войти в половые отношения с ребёнком, и это не будет считаться изнасилованием, - возмущается феминистка-правозащитница Каролин де Хаас. - Мы с этим категорически не согласны!"

Государственный секретарь по вопросам гендерного равенства в правительстве Франции Марлен Шьяппа, отвечая на вопросы "Евроньюс", назвала такую интерпретацию законопроекта "передёргиванием". Она обратила внимание на то, что в тексте предусмотрена специальная защита несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, учитывающая уязвимость жертвы и её неспособность распознать принуждение к акту, который в таком случае будет считаться изнасилованием.

"Речь больше не будет идти о том, сопротивлялся ли ребёнок или нет, это скандальная полемика. Главное, сколько ему было на тот момент лет, и если меньше пятнадцати - то это подпадёт под статью об изнасиловании", - говорит Шьяппа.

Возраст сексуального согласия в Европе - от 13 до 18 лет в зависимости от юрисдикции страны. Возраст согласия во Франции - 15 лет. Статья 227-25 Уголовного кодекса страны гласит: "Соитие без насилия, принуждения, угрозы или неожиданности является сексуальным преступлением со стороны взрослого по отношению к личности ребёнка в возрасте до 15 лет и наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере € 75000". А вот если секс произошёл в результате принуждения, угрозы или неожиданности - то это уже статья об изнасиловании и тюремное заключение сроком до 20 лет.

В новом законопроекте любое действие сексуального характера в отношении ребёнка или подростка младше 15 лет может рассматриваться как "злоупотребление неосведомленностью жертвы, не способной дать сознательное согласие в силу отсутствия зрелого суждения". Такая формулировка должна помочь обвинению доказать наличие "принуждения" или фактора "неожиданности", которыми во УК определяется изнасилование.

Кроме того, законопроект повышает до 10 лет ранее 5-летнее тюремное заключение за секс с несовершеннолетним в том случае, если обвинение в изнасиловании не сможет быть выдвинуто за отсутствием доказательств насилия и принуждения. А изнасилование будет караться 30-летним сроком.

Чтобы документ обрёл силу закона, его ещё должен рассмотреть сенат.

Проблема стала обсуждаться во Франции после двух процесса над мужчиной, которого судили за секс с 11-летней девочкой. Суд отказался привлечь его к ответственности за изнасилование, поскольку не было доказано, что он принудил ребёнка к сексу.