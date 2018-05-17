Лига Европы: радость и боль фанатов

"Мадридский "Атлетико" оправдал прогнозы, став победителем финала Лиги Европы уже в третий раз. "Матрасники" отбили праздник у марсельцев, которые надеялись, что после 25 лет ожидания европейский трофей достанется им, особенно на поле, принадлежащем их лионским соперникам", — передает из Лиона корреспондент "Евроньюс" Чинция Рицци.

"Потребовалось время, чтобы добиться победы, и судья не помог. Когда играет "Реал Мадрид", то судьи им всегда помогают. А если мы играем не против "Реал Мадрида", то мы всегда побеждаем. Мы очень рады этой третьей победе. Мы уже давно в Европе не побеждали".

"Евроньюс": "Какие ощущения от того, что во Франции гол вашей команде принес француз?"

"Прекрасные. Сегодня я считаю Гризманна настоящим гением мирового футбола. Он превосходит все ожидания, он целеустремлен, у него есть характер. Мы желаем ему всего наилучшего, даже если он решит перейти в другую команду, что возможно. А если нет, то пусть останется с нами на всю жизнь!"

"Евроньюс": "Когда вы станете победителями Лиги чемпионов?"

"В следующем году!"

А вот что говорят болельщики "Марселя":

"Мы очень разочарованы. Мы же во Франции, в Лионе, мы надеялись, что "Марсель" наконец-то принесет этот титул Франции, после долгого ожидания. Но мы поздравляем "Атлетико", они отлично сыграли, это прекрасная команда. К тому же дубль был от Гризманна, а он — француз! Но мы все равно расстроены поражением "Марселя".

"Евроньюс": "Чего не хватило "Марселю" для победы?"

"Многого... возможно, таланта. Но они играли против сильнейшей команды, которая способна стать победителем Лиги чемпионов. А для нас хорошо, что мы оказались в финале. Вперед, "Марсель"!

В течении дня в Лион был задержан 21 больщик, из низ 18 — фанаты "Марселя", они, в частности, разожгли фаеры и начали забрасывать ими поле стадиона перед началом матча.