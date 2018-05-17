Европарламент требовал от главы американской социальной сети Facebook разъяснений по поводу незаконного сбора личных данных сотен миллионов её европейских пользователей. Марк Цукерберг согласился выступить 22 мая в Брюсселе перед группой тщательно отобранных депутатов.
Цукерберг выступит перед группой евродепутатов 22 мая
Цукерберг выступит перед группой евродепутатов 22 мая
Лидер либеральной фракции решил бойкотировать встречу, поскольку она пройдёт за закрытыми дверями. Ги Верхофстадт призвав транслировать живьём допрос Цукерберга в его собственной соцсети.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова выразила сожаление, что слушания не будут публичными.
Председатель Антонио Таяни Европарламента резко ответил еврокомиссару, что не её дело контролировать и критиковать решение Европарламента.
Многие евродепутаты надеялись участвовать в столь же открытых и содержательных слушаниях, как те, что состоялись в американском Конгрессе 11 апреля. Цукерберг признал тогда, что Facebook сохраняет информацию о сайтах, посещаемых пользователями. Он также сообщил, что его собственные персональные данные были слиты британской компании Cambridge Analytica.