Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС за нарушение предельно допустимых норм загрязнения воздуха.
Судебный иск за плохое качество воздуха
Судебный иск за плохое качество воздуха
Судебный процесс в Европейском суде запущен против Франции, Германии, Италии, Великобритании, Венгрии и Румынии. Государствам угрожают высокие штрафы, если они не примут действенные меры. Под наблюдением Еврокомисси остаются Испания, Словакия и Чехия.
В прошлом году уровень содержания оксида азота в городах Германии, Великобритании и Франции в два - два с половиной раза превысил норму. Одна из основных причин — выхлопные газы дизельных автомобилей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха в мире умирают семь миллионов человек. Более 90% таких смертей приходятся, в основном, на страны Азии и Африки. В Европе от плохого качество воздуха ежегодно умирают свыше 400 тысяч человек.