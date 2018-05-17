Евросоюз не отказывается от планов по расширению на юго-восток, страны ЕС готовы и дальше выполнять свою часть «ядерной сделки» с Ираном, а переговоры о торговле с США возможны лишь в случае отказа Вашингтона от новых пошлин на европейский импорт. Такие заявления прозвучали по итогам саммита ЕС-Западные Балканы. По вопросу отношений с Тегераном лидеры стран ЕС достигли принципиального согласия, — рассказал президент Евросовета Дональд Туск:
ЕС готов расширяться на Балканы и спорить с США
ЕС готов расширяться на Балканы и спорить с США
«Что касается "ядерной сделки" с Ираном, то мы пришли к единому мнению, что ЕС должен оставаться в рамках соглашения до тех пор, пока Иран в полной мере выполняет его условия. Кроме того, Еврокомиссия разрешила принимать ответные меры в случае, если будут затронуты европейские интересы».
Одной из болезненных тем на саммите стали пошлины на ввоз стали в США. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это становится непреодолимым препятствием на пути переговоров о либерализации американо-европейской торговли. Продолжать диалог ЕС готов только в случае полного освобождения стран-членов союза от новых сборов. Глава Евросовета Дональд Туск раскритиковал президента США Дональда Трампа за его решения в международных вопросах: «Это проблема, когда твой ближайший друг непредсказуем».
До начала переговоров с США Евросоюз намерен блокировать санкции против Тегерана. Для этого собираются использовать закон 1996, который позволяет компаниям оспаривать решения американских властей по санкционным делам в европейских инстанциях.