Вакцину от Эболы испробуют в ДРК

Он показал своюэффективность в ходе клинических исследований, но лицензии пока не получил.

Первая партия "экспериментальной" вакцины от вируса Эболы доставила в Демократическую Республику Конго Всемирная Организация здравоохранения. 4 тысячи доз лекарства уже прибыли в Киншасу. Дополнительные поставки будут произведены в ближайшие дни. Препарат, разработанный немецкой компанией Merck два года, назад применяется впервые.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эболы в ДРК с 1976 года, когда был обнаружен эболовирус. Последняя была зафиксирована в 2017 году. О новой вспышке ВОЗ объявила 8 мая.

Местные власти надеялись, что распространение заболевания, выявленного в изолированных районах, удалось предотвратить. Но в среду вирус был обнаружен в крупном городе Мбандаке на северо-западе страны.

Вакцинация затронет тех , кто "имел контакт с подтвержденными случаями" или "находится под прямым воздействием вируса", от которого, предположительно, в ДРК погибли уже 23 человека. Наличие вируса Эбола, вызывающего одноимённую лихорадку, было подтверждено лабораторными анализами в двух случаях.