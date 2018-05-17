ЕАЭС и Иран: зона свободной торговли

Евразийский экономический союз и Иран на форуме в Астане подписали временное соглашение о зоне свободной торговли. Оно призвано увеличить торговый оборот за счет облегчения таможенного режима и охватывает около половины всего объема взаимной торговли. Сразу после вступления договора в силу стороны смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В течении трех лет планируется одобрить полноформатное соглашение.