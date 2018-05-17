Гран-при Каннского фестиваля за "Гоморру" в 2008 году и "Реальность" в 2012-м, участие в конкурсе 68-го киносмотра со "Страшными сказками" - Маттео Гарроне можно без преувеличения назвать завсегдатаем Круазетт.
Маттео Гарроне открыл "Бастера Китона современности"
Маттео Гарроне открыл "Бастера Китона современности"
В этом году итальянский режиссер привез в Канны драму "Собачник", показанную в среду в конкурсной программе. На красную ковровую дорожку перед фестивальным дворцом Гарроне вышел в сопровождении актеров Марчелло Фонте, Эдуардо Пеше и Алиды Бальдари Калабрии.
Новая картина "наследника традиций неореализма" навеяна потрясшим Рим в конце 80-х преступлением, когда тихий парикмахер для собак и любящий отец Марчелло жестоко пытал и убил бывшего боксера, терроризировавшего квартал.
По мнению режиссера, который писал сценарий "Собачника" 12 лет, его герой, "несмотря на случившееся, не пропитывается насилием: он как цветок, хотя и растет в грязи, но остается белым".
Исполнителя главной роли уже назвали "открытием 71-го Каннского киносмотра": Марчелло Фонте считается фаворитом на приз за главную мужскую роль. Критики окрестили его "Бастером Китоном современности". По окончании просмотра 2 тысячи зрителей устроили актеру продолжительную овацию.