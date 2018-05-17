Мусор на дне Марианской впадины

Железные банки, целлофановые пакеты, веревки - что только не встретишь на дне мирового дня. По информации исследователей, пластик составляет более 50% объема мусора, которым человечество засоряет океаны Земли. Металлические предметы по этому показателю занимают второе место. Ранее ученые впервые обнаружили пластиковый пакет на дне Марианской впадины на глубине более 10 км. Исследователи предупреждают, что загрязнение океана может нанести серьезный вред здоровью человека: микрочастицы мусора, которые проглатывает зоопланктон, потом могут оказаться в организме рыб, в том числе тех, которые затем оказываются на столах людей.