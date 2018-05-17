"Энергоаппетит" у биткоина такой же, как у Австрии

Электропотребление платежной системы биткоин может достичь к концу года 0,5% от всего мирового электропотребления. Для сравнения столько же в год тратит такая страна, как Австрия. Статья на эту тему была опубликована в научном журнале Joule. Для проведения одной-единственной транзакции сегодня необходимо столько же энергии, сколько расходует в месяц средняя семья в Нидерландах. При этом, если стоимость биткоина продолжит расти, то, по оценкам автора исследования, на поддержание работы биткоин-системы будет уходить до 5% процентов мировой электроэнергии.