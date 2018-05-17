В поисках свободы и бизнес-возможностей. Германия – одна из тех стран, которую в начале 1990-х годов захлестнула волна мигрантов из Советского Союза. Среди уехавших – Илья Каплан и Вячеслав Никонов. Сейчас они владеют рестораном в Берлине. По признанию Вячеслава, поначалу ему казалось, что Берлин – это город, который готов принять людей из любой страны, но в последнее время ситуация начала меняться в худшую сторону.

"Наступили годы Перестройки. В СССР и даже в России мы смогли ощутить дуновение свободы. И мы устремились за этим ветерком. Свою свободу мы нашли здесь. Сейчас в Германии о России в основном говорят в негативном ключе. Несколько лет назад все было совсем по-другому. Произошел поворот на 180 градусов".

Художник Кеша Баранов тоже перебрался на Запад в начале 1990-х. Вначале дела у него шли хорошо. Заказов было много. Но события в Сирии и на Украине, а также санкции в отношении России отразились и на жизни художника.

"В 2014 году, когда конфликт на Украине были в самом разгаре, я потерял многих заказчиков из-за падения рубля и введения санкций. Сейчас ситуация повторяется. На этот раз из-за происходящего в Великобритании (я имею в виду дело Скрипаля) и падения курса рубля на 10 процентов".

Русскоговорящая диаспора в Германии – одна из самых многочисленных в Европе. По разным данным, в этой стране сейчас проживают от двух с половиной до трех с половиной миллионов выходцев из России и СССР.